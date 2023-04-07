В Хабаровске состоится III краевой Фестиваль здорового образа жизни Фото: Правительство Хабаровского края

В арене «Ерофей» в субботу, 8 апреля начнется III краевой Фестиваль здорового образа жизни. Участникам фестиваля предлагают узнать больше информации о здоровом образе жизни, пройти быстрое обследование и поучаствовать в мастер-классах. В числе участвующих - 19 медицинских организаций Хабаровского края.

- Среди них - Центр здоровья КДЦ «Вивея», краевой кожно-венерологический диспансер, стоматологические поликлиники, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, территориальный центр медицины катастроф и другие, - рассказали в правительстве края.

Прямо на месте участники смогут стать донорами крови, попробовать свои силы на скалодроме и пройти флюорографию. Площадки фестиваля будут оборудованы и внутри арены, и на улице. Для посетителей проведут зарядку футболисты «СКА-Хабаровск», для детей будет организована тестирование на определение склонности к определенным видам спорта.

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