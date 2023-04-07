Первым заместителем гендиректора клуба «СКА-Нефтяник» станет Василий Грановский Фото: Минспорта Хабаровского края

В хабаровском хоккейном клубе «СКА-Нефтяник» кадровые перестановки. Первым заместителем генерального директора выбрали Василия Грановского. Раньше он был защитником команды.

- Василий Грановский, официально завершивший спортивную карьеру после окончания сезона 2022/23 годов, останется работать в структуре клуба в должности первого заместителя генерального директора, - рассказали представители клуба.

Свои новые обязанности Василий Грановский начнет исполнять с 1 мая. До этого 37-летний спортсмен долгое время был капитаном команды.

О том, что Грановский не будет выступать в следующем сезоне, стало известно несколько дней назад. Вместе с ним такое решение приняли вратарь Виктор Каменев и полузащитник Алексей Торгонский. Они не стали продлевать договор с клубом по обоюдному согласию.

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