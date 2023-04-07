Отремонтировали, а потом угнали грузовик жители Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае осудят троих мужчин. Они нашли на трасе грузовик, отремонтировали его и угнали. Владелец получил ущерб почти в миллион рублей.

КамАЗ принадлежал строительной компании. На обочине дороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре его оставил водитель, когда заметил, что машина сломана. Он поехал за запчастями, а когда вернулся, не нашел автомобиль.

- Подозреваемые в хищении техники были задержаны в январе текущего года. С их слов, осмотрев оставленный без присмотра автомобиль, они выяснили, что требуется замена аккумулятора. Сообщники съездили за агрегатом, установили его и отогнали транспортное средство в лесополосу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом они планировали перегнать машину в Комсомольск, чтобы там им пользоваться, но не смогли. Сейчас грузовик вернули хозяину, дело по статье «Кража» направлено в суд.

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