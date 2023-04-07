Мошенника судили на четыре года в Хабаровском крае Фото: УМВД по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае приговор суда выслушал 52-летний мошенник. Он вместе с подельником предоставил суду фальшивые документы с просьбой выдать двоим местным предпринимателям крупный займы. Личность второго человека полицейские пока не установили.

- В исковых заявлениях подсудимый просил обеспечить возврат денег, при этом намеренно указывал неверные данные о месте жительства ответчиков. Делалось это, чтобы судебные заседания проводились без присутствия потерпевших, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После этого он передал исполнительные листы о взыскании банку, который списывал со счетов потерпевших указанные в документах суммы. В итоге владелец цветочных салонов потерял 2,6 миллиона рублей. Ту же сумму преступники хотели списать со счета директора стоматологии, но у него на карте было лишь 620 тысяч.

Бизнесмены обратились в полицию и рассказали, что мужчину не знают, и денег он им не занимал, а подписи на документах – подделка. Во время следствия стало ясно, что иски тоже фальшивые.

Мужчину задержали. В этот момент он сопротивлялся. Оказалось, что он провел в местах не столь отдаленных 20 лет. Его не раз судили за преступления против собственности. Во время обыска у него дома нашли сим-карты разных операторов, в том числе, и иностранных, а также банковские карты.

Мужчина заявил, что деньги он обналичил и передал подельнику. Его осудили за мошенничество. Четыре года он проведет в колонии общего режима. Второго преступника объявили в розыск.

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