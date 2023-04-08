Машина превратилась в металлолом: жесткую аварию с такси в центре обсуждают в Хабаровске

В ДТП, по предварительным данным, есть пострадавшие. Фото: t.me/criminalkhv
Фото: Социальные сети
Соцсети обсуждают жесткую аварию, которая произошла в ночь с 7 на 8 апреля. В центре города столкнулись несколько машин. Авто получили серьезные повреждения, пострадали люди.
В соцсетях сообщается, что ДТП случилось на улице Карла Маркса возле «НК Сити». Его участники - машина такси и внедорожник. Некоторые источники сообщают о легковушке. По словам очевидцев, внедорожник улетел с дороги, «приземлился» на крышу и задымился.
Судя по кадрам, внедорожник пострадал особенно сильно. Машину искорежило до неузнаваемости. Вероятно, восстановлению авто не подлежит. У машины такси фактически снесена передняя часть.
В ДТП, по предварительным данным, есть пострадавшие. Информации об их количестве и состоянии пока нет. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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