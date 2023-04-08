В Магаданской области сформируют именной батальон «Колыма»

Подписать контракт могут не только жители области Фото: Александра ШОПЕНКО

В Магаданской области создается именной батальон «Колыма» для участия в СВО. Вступить в него можно уже сейчас. Подписать контракт могут не только жители области, но и других регионов страны.

- В именном батальоне сформируют штурмовую группу. В него войдут местные жители и те, кто заключит контракт от региона, - сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

Добровольцам гарантируют денежное довольствие 80 тысяч рублей до участия в СВО и 170 тысяч рублей - во время. За заключение контракта на три месяца заплатят 100 тысяч рублей, на год - 200 тысяч рублей. Иногородним компенсируют переезд в Магадан.

За продвижение в составе штурмовых отрядов обещают 50 тысяч рублей за один километр. Предусмотрены и выплаты за участие в боевых действиях - 8000 рублей.

Бойцам «Колымы» будут положены и единовременные выплаты: 150 и 195 тысяч рублей. За захват или уничтожение вооружения и военной техники противника заплатят от 50 тысяч до одного миллиона рублей.

Записаться в именной батальон «Колыма» можно в военкомате по месту жительства или по адресу: Магадан улица Портовая д. 36 А. Телефон: 8 (4132) 622657. Подробности на сайте.

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