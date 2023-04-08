Погода в Хабаровске 9 апреля будет без осадков Фото: Петр МОЛОТОВ

Погода в Хабаровске 9 апреля будет без осадков. Температура воздуха ночью -2-4 градуса, днем - около +12+14 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В южных районах края также без осадков. Ночью столбики термометров покажут -3+2 градуса, днем - от +11 до +16 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду.

Без осадков и в центральных районах региона. Ночью -8-0 градусов, днем - около +8+15 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5-12 метров в секунду.

На севере края без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -6-17 градусов, днем воздух прогреется до -6+12 градусов.Ветер различных направлений 3-12 метров в секунду.

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