Жителя Хабаровского края осудят за избиение подруги в Бикине

Парень и девушка поссорились, пока ехали в машине
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Бикине 28-летнего парня обвиняют в избиении девушки. Следствие считает, что он бил потерпевшую по голове и телу. Заведено уголовное дело.
Парень и девушка поссорились, пока ехали в машине. В салоне обвиняемый и напал на подругу. По версии следствия, парень ударил потерпевшую не менее семи раз по голове и поцарапал ухо.
После обвиняемый выволок девушку из авто и еще дважды ударил ее ногой по телу. Потерпевшая получила множество кровоподтеков и обратилась в полицию. Парня задержали, уголовное дело завели по статье «Нанесение побоев».
- В Бикинской городской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы будет рассматривать суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Максимальное наказание - арест до полугода.
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