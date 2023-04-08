Жителя Хабаровского края осудят за избиение подруги в Бикине

Парень и девушка поссорились, пока ехали в машине Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бикине 28-летнего парня обвиняют в избиении девушки. Следствие считает, что он бил потерпевшую по голове и телу. Заведено уголовное дело.

Парень и девушка поссорились, пока ехали в машине. В салоне обвиняемый и напал на подругу. По версии следствия, парень ударил потерпевшую не менее семи раз по голове и поцарапал ухо.

После обвиняемый выволок девушку из авто и еще дважды ударил ее ногой по телу. Потерпевшая получила множество кровоподтеков и обратилась в полицию. Парня задержали, уголовное дело завели по статье «Нанесение побоев».

- В Бикинской городской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы будет рассматривать суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Максимальное наказание - арест до полугода.

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