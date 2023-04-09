Пять тысяч человек приняли участие в фестивале здорового образа жизни в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровске прошел фестиваль здорового образа жизни. В рамках мероприятия с населением работали врачи и медики. Это третий подобный фестиваль, прошедший в городе.

Формат работы предполагал работу медиков на точках, где людям комфортно и интересно. 70 человек прошли флюорографию, около 300 сдали анонимное тестирование на ВИЧ, 350 человек проверили родинки на признаки онкологии, 16 из них направили на дообследование.

- Будем расширять площадки: и медицинские и спортивные, в следующий раз договорились провести хоккейные матчи между вузами, образовательными и медицинскими организациями, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

В рамках фестиваля клиники города стали площадками для приема граждан. В клинике «Вивея» люди смогли сдать экспресс-анализы для определения холестерина и глюкозы в крови. В клинико-диагностическом центре представили первое в крае кардиокресло. 182 пациента прошли ЭКГ, а данные автоматически были направлены на их смартфоны.

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