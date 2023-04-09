День рождения куниц Перчика и Филиппка отпраздновали в зоосаде Хабаровска Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде «Приамурский» имени Сысоева в Хабаровске прошел необычный День рождения. Четырехлетие отметили желтогрудые куницы Филлипок и Перчик. В честь такого события сотрудники приготовили каждому из животных по праздничной коробке со вкусностями. Харзы проживают в разных вольерах, но родились в один и тот же день 8 апреля.

- Это два самых активных, жизнерадостных и дружелюбных хищников дальневосточного региона. При всех этих качествах харза практически не подает голоса, относится к молчаливому животному. Редко наши питомцы рычат или ворчат, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Как отметили сотрудники, на Дальнем Востоке рацион питания харз состоит преимущественно из пищи животного происхождения. При охоте группой эти куницы способны. сделать добычей даже лося.

В честь Дня рождения Филлипок и Перчик получили праздничный обед из курицы, кедровых орешков, фиников, изюма, чернослива и кураги в медовой заправке. Не обошлось без десерта: каждому животному выдали по горсти клюквы.

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