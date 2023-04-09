Девочка сломала позвоночник из-за неисправной качели в Хабаровске

Девочка сломала позвоночник на сломанной качели в Хабаровске Фото: Telegram/khv_news

Свидетели травмы 12-летней девочки рассказали о происшествии во дворе жилого квартала в Хабаровске. Они увидели, как ребенок упал с качели у дома на Световой, 7. По рассказам очевидцев, это случилось еще 5 апреля.

Во время качания у оборудования слетел один из держателей. Девочка со всего размаху вылетела с качели и упала на спину. При падении она сломала позвоночник. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь.

В данный момент состояние девочки неизвестно. По сообщениям очевидцев, о переломе рассказали приехавшие по адресу медики. Они же доставили пострадавшего ребенка в больницу. По предварительной информации, происшествие случилось из-за сломанного карабина качели. Одна из цепей, держащая сидушку, вылетела во время качания. Очевидцы увидели, что металл на карабине был деформирован и не мог выдержать вес ребенка.

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