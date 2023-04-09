Дворовую собаку спасли в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сотрудники МЧС из ЕАО спасли дворовую собаку, оказавшуюся в ловушке у дома. Животное застряло под крыльцом у подъезда многоэтажки. Это случилось на улице Осенняя в Биробиджане.

Как сообщили жители дома, как собака забралась под ступеньки, никто не видел. Так она просидела два дня, жалобно скуля и прося помощи лот людей. Неравнодушные граждане позвонили на «112» и попросили помочь вытащить собаку из-под бетонных конструкций.

На место прибыли двое сотрудников МЧС. После осмотра места происшествия, они приступили к спасательной операции.

- Они помогли мохнатой выбраться. На спасательную операцию ушло семи минут, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасенное животное Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасенную собаку выпустили во двор. Агрессии она не проявляла, лишь дружелюбно махала хвостом своим спасителям.

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