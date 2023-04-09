Пожар из-за свечи в коробке произошел в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В квартире по улице Якутская в Магадане вспыхнуло пламя. Пожар привлек внимание соседей, когда густой черный дым повалил в подъезд. Второй этаж поглотил смог, и соседи позвонили в МЧС.

К месту прибыли сотрудники МЧС. Они увидели, что пожар произошел в одной из квартир пятиэтажки. Когда они вошли внутрь, выяснилось, что огонь уже успели ликвидировать жильцы квартиры.

- Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пожар был потушен до прибытия пожарных, подручными средствами, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В ходе проверки выяснилось, что причиной пожара стала непотушенная свеча. Хозяйка оставила ее гореть внутри картонной коробки. Она подумала, что свеча уже догорела. В результате пожара прогорели ковер, натяжной потолок и другие бытовые вещи.

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