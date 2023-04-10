Открытие центра культурного развития прошло в Николаевске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевске состоялось торжественное открытие центра культурного развития. Церемония прошла 9 апреля при личном участии Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края.

В правительстве Хабаровского края отметили, что это первый подобный объект в регионе. Он построен по линии федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

- Теперь жителям Николаевского района доступны два кинозала, универсальные классы для кружков, зал для танцев и гимнастики, а также музейно-выставочное пространство, - сказал Михаил Дегтярев.

Строительство центра обошлось в 320 миллионов рублей, из них 140 миллионов были привлечены из федерального бюджета. Как отметил глава края, теперь стало реальным расширить географии международного музыкального фестиваля под руководством Юрия Башмета, народного артиста СССР. В программу мероприятия можно будет включить и площадку в Николаевске.

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