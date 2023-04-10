Хореографический конкурс «Энергия жизни» состоялся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел конкурс хореографического искусства «Энергия жизни». В нем приняли участие более тысячи артистов. На сцене Дома культуры для молодежи и населения показали более 90 номеров от лучших коллективов города.

- Жюри оценило высокое мастерство участников. Оценивали выступающих за артистизм, технику исполнения, оригинальность балетмейстерского решения, умение перевоплощаться в образ и зрелищность, - рассказали в администрации Хабаровска.

Всего было четыре возрастные группы: от четырех до семи лет, от восьми до 11 лет, от 12 до 15 лет и от 16 до 35 включительно. Их в соответствии с возрастом разделили на младную, среднюю, юношескую и взрослую категории. Победителей выберут в трех номинациях: современный танец, эстрадный танец и народный или стилизованный народный танец. Результаты объявят на гала-концерте 14 апреля. Он пройдет на той же площадке на улице Советская.

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