Земельный участок за один рубль могут купить предприниматели Хабаровского края Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Предприниматели и юридические лица могут приобрести земельные участки за один рубль в Хабаровском крае. Это касается предприятий, которые производят продукцию для обеспечения импортозамещения. Решение принял Михаил Дегтярев, губернатор региона. Мера поддержки будет действовать до 2023 года.

- Условие в один рубль установлено для договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена для тех, кто намерен развивать импортозамещение, - рассказал Никита Матвеев, министр имущества Хабаровского края.

Перечень продукции. Подходящая под условия льготной аренды представлена в распоряжении правительства Хабаровского края от № 685-рп. А перечень земельных участков, предоставляемых определен распоряжением министра имущества края № 2135.

Главным условиям является заключение договора до 31 декабря 2023 года. Заявитель сможет воспользоваться льготой только один раз и в отношении только одного участка.

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