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НовостиЭкономика10 апреля 2023 4:36

Земельный участок за один рубль могут купить предприниматели Хабаровского края

Льготу продлили до конца 2023 года
Марина ГОНЧАРЕНКО
Земельный участок за один рубль могут купить предприниматели Хабаровского края

Земельный участок за один рубль могут купить предприниматели Хабаровского края

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Предприниматели и юридические лица могут приобрести земельные участки за один рубль в Хабаровском крае. Это касается предприятий, которые производят продукцию для обеспечения импортозамещения. Решение принял Михаил Дегтярев, губернатор региона. Мера поддержки будет действовать до 2023 года.

- Условие в один рубль установлено для договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена для тех, кто намерен развивать импортозамещение, - рассказал Никита Матвеев, министр имущества Хабаровского края.

Перечень продукции. Подходящая под условия льготной аренды представлена в распоряжении правительства Хабаровского края от № 685-рп. А перечень земельных участков, предоставляемых определен распоряжением министра имущества края № 2135.

Главным условиям является заключение договора до 31 декабря 2023 года. Заявитель сможет воспользоваться льготой только один раз и в отношении только одного участка.

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