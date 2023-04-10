Семьям мобилизованных продолжают помогать в Хабаровске Фото: Александр Федчишин

Активисты «Молодой гвардии» вместе с Александром Федчишиным, депутатом гордумы, навестили жену мобилизованного в зону проведения спецоперации. Волонтеры помогли женщине по хозяйству.

Марина осталась с 12-летней дочкой вдвоем, поддерживать дом и огород ей трудно. Женщина попросила помочь наколоть дров. Волонтеры отправились в гостик Марине и помогли ей с тяжелой физической работой.

- Кормильцы семей находятся в зоне СВО, и иногда их женам, матерям, дочкам не хватает сильной руки, на них лежит огромный пласт работы и ответственности. Мы, конечно, всегда отзываемся. Помощь людям – это наша основная задача, обозначенная народной программой «Единой России», и поэтому мы стараемся поддержать всех, никого не оставив без внимания, - рассказал Александр Федчишин.

Как объяснили активисты, за помощью к ним обращаются каждые выходные. Обычно волонтеры ремонтируют мебель и технику, доставляют воду или подготавливают участки к дачному сезону.

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