Избивал и угрожал убить: на Колыме поймали преступника-рецидивиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летний житель поселка Усть-Омчуг угрожал своей приятельнице. Мужчина напился и вспылили. Это происходило в квартире, где проходила вечеринка друзей.

Сначала вечер проходил мирно. Чем больше мужчина выпивал, тем больше распалялся: в гневе он набросился на свою подругу и начал ее избивать. Женщина отпиралась и пыталась вырваться, тогда приятель пригрозил убить ее.

- Следователями заведены уголовные дела за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Максимальная санкция статей – лишение свободы на срок до двух лет, - рассказала в УМВД России по Магаданской области.

Женщина получила травмы легкой степени тяжести. Мужчину задержали и будут судить. Как стало известно «КП» - Хабаровск», ранее он уже был судим за другие преступления. Также выяснилось, что конфликт между друзьями произошел на пустом месте. Они стали спорить и поссорились.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.