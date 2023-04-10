Мастер-классы от известных музыкантов проходят в Хабаровском крае Фото: минкульт Хабаровского края

В Хабаровском крае проходят мастер-классы от известных музыкантов России. Их организовали во время XII Международного музыкального фестиваля под руководством Юрия Башмета. Наставничество уже получили 30 ребят из Хабаровска и Комсомольска. С ними занимались участники камерного ансамбля «Солисты Москвы», специализирующиеся на разных музыкальных инструментах: Виктория Королева (флейта), Эрик Чалабаев (гобой), Андрей Кузнецов (медные духовые инструменты), Алексей Найденов (виолончель) и Михаил Ашуров (скрипка).

Творческая встреча с самим Юрием Башметом запланирована на 12 апреля. Она пройдет в Хабаровском колледже искусств.

- Образовательный блок фестиваля проходит по федеральному проекту «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В каждом регионе страны открываются специальные центры, в которые приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги по разным специальностям. Центр Юрия Башмета на базе Хабаровского краевого колледжа искусств работает с 2019 года, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры региона.

Гала-концерт пройдет 13 апреля в академическом музыкальном театре. Билеты можно купить по Пушкинской карте. Сам фестиваль расширил свою географию. Послушать классическую музыку смогут также жители из других районов края.

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