Турнир по современному мечевому бою прошел в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялся турнир по бою на мечах. Свое мастерство в нем показали жители краевой столицы, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана. Состязания прошли на территории Центра военно-патриотического воспитания «Взлет». В турнире сражались как парни, так и девушки. Всего – 33 человека.

- Такие бои не опасны. Участники выступают в шлемах, нагрудниках, специальных наколенниках и другой амуниции. В турнирах по современному мечевому бою участвуют как подростки, так и взрослые. В дальнейшем хотелось бы, чтобы наше единоборство было признано видом спорта, - сказал Александр Казаков, председатель хабаровского отделения Федерации современного мечевого боя России.

В соревнованиях приняли участие не только новички, но и профессионалы. Большую часть медалей взяли жители Хабаровска.

Этот турнир дал старт четвертому сезону маневров Zаруба, которые проводят в регионе с 2020 года. Его участники сражаются на мягких прототипах мечей средневековья. Команда должна быстрее и лучше соперников выполнить определенные задания.

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