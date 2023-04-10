Десятую «Парту Героя» открыли в Хабаровском районе Фото: администрация Хабаровского района

В Хабаровском районе открыли юбилейную «Парту Героя». Десятый по счету стол посвящен Александру Ульянову. Мероприятие прошло 7 апреля в школе села Восточное.

Открытие парты началось с выноса флагов под «Преображенского полка».

- Понятия «патриотизм» и «история» неотделимы друг от друга. Патриотизм в переводе с греческого языка означает «земля предков». Поэтому патриотизм начинается с любви к своей малой Родины. У каждого из нас с вами, как одна мама, так и Родина тоже одна. Я вас призываю учить историю, уважать свою страну, вооружённые силы, потому что они наши защитники. Чтите прошлое, творите настоящее и верьте в хорошее будущее, - сказала Ольга Мироманова, заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края.

Александр Ульянов прошел Сталинградскую битву, бился на Курской дуге, принимал участие в освобождении Полтавы и других боях. Когда Красная Армия перешла границу Советского Союза, освободил Польшу, Венгрию и Чехословакию от вражеских войск. С апреля 1943-го по август 1944-го получил два ранения. Один из осколков остался в его теле на всю жизнь.

В его наградном списке имеются орден «Красной Звезды» и орден Отечественной войны I степени, а также медали «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги».

После войны Александр Ульянов продолжал отдавать долг Родине. С 1956 года служил в воинской части Восточного. 20 лет работал в школе учителем начальной военной подготовки.

Почетное право первыми сесть за парту имени солдата получили Алина Тростьянская и Александр Егоровский – участники многих олимпиад и спортивных соревнований, старшеклассники с активной жизненной позицией.

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