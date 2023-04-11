Обработка городских пространств Хабаровска от клещей начнется в апреле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для проведения акарицидная обработки любимых мест отдыха хабаровчан должна установиться стабильная теплая погода. Необходимое условие проведения обработки - чтобы положительные температуры были как днем, так и ночью.

- Всего в планах обработать 279 территорий. В частности, места массового скопления людей – прогулочные зоны, парки и скверы. Уже сейчас все структурные подразделения администрации заключили необходимые договоры, - сообщила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

Как только ночные температуры в Хабаровске поднимутся, дезинсекторы приступят к работам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.