Обработка городских пространств Хабаровска от клещей начнется в апреле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для проведения акарицидная обработки любимых мест отдыха хабаровчан должна установиться стабильная теплая погода. Необходимое условие проведения обработки - чтобы положительные температуры были как днем, так и ночью.
- Всего в планах обработать 279 территорий. В частности, места массового скопления людей – прогулочные зоны, парки и скверы. Уже сейчас все структурные подразделения администрации заключили необходимые договоры, - сообщила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.
Как только ночные температуры в Хабаровске поднимутся, дезинсекторы приступят к работам.
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