Сильный ветер и мокрый снег ожидается 12 апреля в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае днем 12 апреля и ночью 13 апреля значительно ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в большинстве районов ожидаются сильный ветер, мокрый снег, на дорогах будет скользко. Ветер усилится до 18-23 метров в секунду, на побережье – до 22-27 метров в секунду.

- Днем 12 апреля в Хабаровске ожидается усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от двух до четырех градусов тепла, днем от +6 до +8 градусов, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сильные осадки заполонят и южные районы. В основном, это будет мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до нуля-пяти градусов тепла, днем поднимется до шести-десяти градусов. Ветер будет дуть с запада с силой 5-10 метров в секунду, иногда до 15-20 метров в секунду.

В центре региона по прогнозу мокрый снег и дождь. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, а потом поднимется выше этой отметки: синоптики прогнозируют от -6 до +4 градусов. На несколько отметок потеплеет днем, до 5-10 градусов. Ветер северо-восточный 7-14 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду.

Снег пройдет и на севере региона. Осадков не будет лишь в Охотском районе. Здесь ночью похолодает до -16 градусов, днем потеплеет до -7 ... +5 градусов. Ветер силой 5-14 метров в секунду будет дуть с северо-запада, на берегу Охотского моря порывы достигнут 18-23 метров в секунду.

Жителей региона просят быть аккуратными на дорогах. Спасатели говорят, что ДТП ожидаются на всех дорогах Хабаровского края. Особенно внимательными нужно быть на трассах А-370 «Хабаровск-Владивосток», А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино, с подъездом к Комсомольску», «Комсомольск-на-Амуре-Амурск», «Селихино-Николаевск-на-Амуре».

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