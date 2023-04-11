Первая метановая заправка открылась в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске открыли первую в городе метановую заправочную станцию. Пользоваться ею смогут водители любого транспорта – от легковушек до коммунальщиков. Объект соответствует всем мировым экостандартам, а использование природного газа в качестве топлива не так плохо влияет на природу, как дизель и бензин.

- Мы видим, что развивается российский рынок газомоторного топлива на фоне государственной поддержки, высокого интереса автомобилистов и логистических компаний к сокращению топливных расходов. Здесь Хабаровский край идет в ногу со временем: мы создаем инфраструктуру и наращиваем количество транспорта на природном газе. Работа ведется по госпрограмме «Развитие энергетики» и подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива», - сказал Роман Мирошин, заместитель председателя правительства края по инфраструктуре.

По его словам, цена кубометра метана в регионе будет в два раза ниже дизеля и бензина. По расходу же один кубометр газа равен литру другого топлива.

Станция расположена на Трехгорной. Это 31 станция на Дальнем Востоке и в Сибири и первая в крае.

Сейчас в Хабаровске работает около 200 автобусов на газомоторном топливе. Раньше их заправляли спецмашины. За три года в крае появятся еще три такие станции, а вместе с ними вырастет и количество транспорта на метане. Подготовка к установке современных заправок уже идет.

К слову, перевод общественного транспорта и коммунальной техники на газ сокращает издержки по перевозке пассажиров и повышает эффективность работы предприятий.

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