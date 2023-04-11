Память узников концлагерей почтили в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 11 апреля почтили память узников фашистских концлагерей. В честь этого в городе прошло традиционное возложение цветов к мемориалу, посвященного жертвам.

Мероприятие прошло на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского. Именно в этот день обычно вспоминают об интернациональном восстании, которое в 1945 году подняли узники Бухенвальда.

- В Хабаровском крае сейчас живут 62 бывших узника фашизма. Правительство региона делает все возможное для сохранения их правовой и социальной защищенности. И сегодня мы возлагаем цветы в память об их человеческом подвиге, - сказал Александр Дорофеев, министр социальной защиты края.

По закону бывшие жертвы концлагерей имеют право на федеральные льготы. Они получают те меры поддержки, которые установлены для участников войны. Люди с инвалидностью могут рассчитывать на пособия для инвалидов войны, в том числе компенсацию оплаты коммунальных услуг и проезда на общественном транспорте, обеспечение протезами.

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