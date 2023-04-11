С воспитателями детских садов встретился мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, отправился с рабочей поездкой в Железнодорожный район. Там, в детском саду №196, он пообщался с педагогами дошкольных учреждений.

Не заходя в здание детсада, глава города обратил внимание на ветхие тополя, растущие на участке, где гуляют дети. Профильной структуре он поручил их убрать. После мэр проверил состояние детсада, а воспитатели задали ему вопросы.

Директор детского сада попросила выделить деньги на ремонт и модернизацию теплового пункта. На это нужно около одного миллиона рублей.

- К работам однозначно приступят в этом году. Система отопления работает, но ее нужно привести в нормативное состояние. Сумму получим из экономии бюджетных средств. К детям, к их воспитанию и комфортному пребыванию в детских садиках всегда было и будет особое внимание, - сказал Сергей Кравчук.

Преподаватель многопрофильного лицея спросила, когда в учебном заведении заменят окна и двери. Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования пообещала, что работы пройдут уже в этом году.

Также на встрече мэр рассказал о планах участия города в федеральных программах. Например, в школе №26 до 2026 года пройдет капитальный ремонт.

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