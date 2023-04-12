Дополнительный рейс из Москвы в Магадан будет введен с 14 апреля

Запуск дополнительного рейса стал возможен благодаря инициативе правительства области Фото: Мария ЛЕНЦ

Все больше участников СВО дослуживают до отпуска, но быстро попасть домой часто не удается из-за отсутствия билетов на прямые рейсы до столицы Магаданской области. Поэтому власти решили закрыть вопрос с помощью ввода дополнительного рейса.

- Чтобы избежать нехватки билетов, мы обратились к перевозчику, и «Аэрофлот» пошел нам навстречу. С 14 апреля добавляется еще один рейс в неделю «Москва — Магадан» по пятницам, - сообщил Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Согласно договоренности с авиакомпанией, все сложные ситуации будут устраняться в оперативном порядке. По словам губернатора, нововведение позволит бойцам набраться сил и больше времени провести с родными и близкими.