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НовостиОбщество11 апреля 2023 22:13

Дополнительный рейс из Москвы в Магадан будет введен с 14 апреля

Самолет будет летать каждую пятницу
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Запуск дополнительного рейса стал возможен благодаря инициативе правительства области

Запуск дополнительного рейса стал возможен благодаря инициативе правительства области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все больше участников СВО дослуживают до отпуска, но быстро попасть домой часто не удается из-за отсутствия билетов на прямые рейсы до столицы Магаданской области. Поэтому власти решили закрыть вопрос с помощью ввода дополнительного рейса.

- Чтобы избежать нехватки билетов, мы обратились к перевозчику, и «Аэрофлот» пошел нам навстречу. С 14 апреля добавляется еще один рейс в неделю «Москва — Магадан» по пятницам, - сообщил Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Согласно договоренности с авиакомпанией, все сложные ситуации будут устраняться в оперативном порядке. По словам губернатора, нововведение позволит бойцам набраться сил и больше времени провести с родными и близкими.