Около трех миллионов рублей получат дачники Хабаровского края

Субсидии позволят компенсировать затраты дачников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Садовые некоммерческие товарищества Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Амурска получат субсидии на общую сумму 2,8 миллионов рублей. Два миллиона рублей из выделенных средств будут направлены из бюджета региона, а остальная сумма собрана районами.

- Субсидии могут быть направлены на технологическое присоединение к линиям электро- и водоснабжения, водоотведения, а также на благоустройство участков общего назначения, - сообщили в краевом минсельхозе.

Дачники смогут распорядиться средства по итогам конкурса. Воспользовавшись субсидиями, можно компенсировать до 50 процентов расходов на работы по благоустройству.

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