Житель Николаевского района ждет суда по делу о краже золота на 18 миллионов рублей

Сотрудники УФСБ изъяли похищенное Фото: Прокуратура Хабаровского края

Индустриальный районный суд Хабаровска вынесет приговор в отношении 37-летнего жителя Николаевского района, который решил провернуть аферу, работая на золотодобывающем предприятии.

В апреле 2022 года мужчина похитил шлиховое золото, в составе которого содержались почти шесть килограммов золота и 90 граммов серебра. Общая стоимость украденного оценивается в 18 миллионов рублей.

Награбленное планировалось продать на стороне путем сговора с другими лицами, однако в июле 2022 года драгоценные металлы были изъяты силами сотрудников УФСБ по Хабаровскому краю.

- Похититель обвиняется в совершении преступлений по статье «Кража в особо крупном размере» и статье «Покушение на сбыт драгоценных металлов», - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Следствие в отношении соучастников преступления продолжается.

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