Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Днем космонавтики

Космонавтика будет развиваться в крае с помощью межвузовского кампуса Фото: Правительство Хабаровского края

12 апреля глава региона обратился к жителям края в честь знаменательного для России праздника – Дня космонавтики.

- Наш соотечественник, Юрий Алексеевич Гагарин, стал первым космонавтом планеты, покинув пределы Земли 62 года назад. Это торжество прогресса и отечественной науки, поэтому сегодня мы не просто гордимся трудами наших великих предшественников, но и приумножаем их! – заявил Михаил Дегтярев.

Хабаровский край, по словам губернатора, известен, как родина космонавтов. В первую очередь, из-за хабаровчанина Петру Дуброва, который в 2022 году вернулся на Землю после годичного путешествия с МКС. Теперь край собирается регулярно выращивать своих покорителей космоса.

- Межвузовский кампус, который вскоре появится в Хабаровске, станет точкой развития пилотируемой космонавтики и местом подготовки будущих покорителей межзвездного пространства, - отметил Михаил Дегтярев.

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