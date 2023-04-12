Форум по защите от кибермошенничества прошел в Хабаровске

В Хабаровском крае ежегодно фиксируется около пяти тысяч киберпреступлений Фото: Прокуратура Хабаровского края

Форум «Профилактика и противодействие кибермошенничеству», посвященный борьбе с мошенничеством и социальной инженерией, прошел в Хабаровске при участии губернаторов и глав регионов Дальнего Востока, руководителей правоохранительных органов, Росфинмониторинга, Центробанка России, финансовых и иных организаций сферы информационной безопасности.

Мероприятие организовано Сбербанком при поддержке Генеральной прокуратуры РФ и правительства Хабаровского края. Как рассказал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, каждый год на территории ДФО совершается около 30 тысяч преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. На Хабаровский край из общего числа приходится порядка пяти тысяч преступлений.

Борьба с нарушителями закона усиливается за счет таких нововведений, как административная ответственность за невыполнение оператором связи определенных законом обязанностей, касающихся передачи данных и прекращения оказания услуг связи, а также запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов.

Серьезного внимания требуют вопросы по обеспечению безопасности на финансовом рынке и повышению финансовой грамотности.

- Экономика Хабаровского края растет, что сопровождается ростом объема платежей и расчетов. Существенные финансовые потоки мы видим и у населения. Одновременно с увеличением количества платежей и объема операций, Банк России фиксирует и рост мошеннических схем, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В крае введена программа «Повышение финансовой грамотности населения Хабаровского края», в рамках которой за прошлый год было проведено более тысячи мероприятий.

Участники форума сделали акцент на необходимости повышения правовой грамотности граждан в противостоянии кибермошенникам, для чего на постоянной основе требуется активно заниматься киберпросвещением.