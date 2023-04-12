Пенсионер из ЕАО скачал приложение и потерял 140 тысяч рублей

Мужчина хотел сберечь свои деньги от мошенников, но вышло ровно наоборот Фото: Мария ЛЕНЦ

81-летний житель поселка Смидович ответил на звонок от «сотрудника банка» и узнал, что на него пытаются взять кредит. Для защиты своих денег мужчине предложили установить на телефон специальное программное обеспечение.

Потерпевший согласился и получил ссылку, пройдя по которой установил приложение. После прохождения верификации услуги пенсионера были уже не нужны, так как мошенники получили доступ к устройству и беспрепятственно выкачали 140 тысяч рублей на свой счет.

Обнаружив потерю средств, пострадавший понял, что попался на уловку и незамедлительно обратился в полицию. В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются сотрудниками МВД по Смидовичскому району.