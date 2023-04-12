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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 4:38

Пенсионер из ЕАО скачал приложение и потерял 140 тысяч рублей

Деньги ушли на счет мошенников
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Мужчина хотел сберечь свои деньги от мошенников, но вышло ровно наоборот

Мужчина хотел сберечь свои деньги от мошенников, но вышло ровно наоборот

Фото: Мария ЛЕНЦ

81-летний житель поселка Смидович ответил на звонок от «сотрудника банка» и узнал, что на него пытаются взять кредит. Для защиты своих денег мужчине предложили установить на телефон специальное программное обеспечение.

Потерпевший согласился и получил ссылку, пройдя по которой установил приложение. После прохождения верификации услуги пенсионера были уже не нужны, так как мошенники получили доступ к устройству и беспрепятственно выкачали 140 тысяч рублей на свой счет.

Обнаружив потерю средств, пострадавший понял, что попался на уловку и незамедлительно обратился в полицию. В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются сотрудниками МВД по Смидовичскому району.