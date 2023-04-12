Победителей конкурса «Кулиска» выбрали в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске озвучили победителей театрального детского конкурса «Кулиска». Несколько лет его организовывают управление культуры города, центр театрального искусства «Бенефис» и центр по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Всего было две номинации: «Художественное слово», в которой читали прозу и поэзию, и «Театр», более разнообразное направление, в которое вошли сценка, мюзикл, театр танца, различного рода спектакли, театр кукол и другое. В них и определили победителей.

- Лауреатами и дипломатами стали 38 человек. Также дипломами мы отметили некоторых солистов и творческие коллективы. Они получили награды за лучшую мужскую или женскую роль, костюмы, музыкальное сопровождение. Гран-при получил коллектив «Золотой ключик» из детсада № 159. Ребята показали сказку «Волк и семеро козлят» на новый лад – в жанре мюзикла. Они сами пели, чем и покорили членов жюри, - рассказала Анастасия Праскова, заместитель директора центра театрального искусства «Бенефис».

Всего в конкурсе приняли участие 266 человек в трех возрастных группах.

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