Юрий Башмет выступит для раненых бойцов в 301-м госпитале Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что Народный артист СССР Юрий Башмет поддержал инициативу выступить для бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в 301-м госпитале в Хабаровске.

- Мы с нашей армией. А виртуоз, народный артист СССР Юрий Абрамович Башмет - вместе с дальневосточниками. Русскую культуру не отменить, как бы ни хотел Запад. И состоявшийся концерт это вновь доказал! - сказал губернатор.

Сейчас в Хабаровском крае проходит Международный фестиваль под руководством Юрия Башмета, и артист находится здесь. Как отметил глава региона, Хабаровский край с первых дней включился в поддержку армии. На территории края изготавливается обмундирование, собирается гуманитарная помощь. Моральная и духовная поддержка бойцам также необходима, поэтому инициатива была принята положительно.

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