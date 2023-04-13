Дорогу из Комсомольска-на-Амуре в Амурск открыли для автобусов и большегрузов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сняли временные ограничения для движения автобусов и большегрузов. Дорогу открыли между Комсомольском-на-Амуре и городом Амурском. Также ограничения сняты на подъезде к селу Ачан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- С 11:00 13 апреля снято временное ограничение движения для автобусов и грузового транспорта массой более 12 тонн на участках автомобильных дорог: Комсомольск-на-Амуре - город Амурск, подъезд к селу Ачан, - пишет ведомство.

Непогода настигла регион еще несколько дней назад. Накануне в крае были сильные осадки. Дороги в связи со снегопадом обледенели, так что движение по ним было небезопасно. По причине плохих метеоусловий несколько северных аэропортов не принимают или откладывают авиарейсы. Улучшение погодных условий прогнозируют уже к вечеру 13 апреля.

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