Мэр Хабаровска наградил активистов движения ГТО Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии Хабаровска состоялось награждение активистов движения ГТО. Благодарности самым активным жителям за высокие показатели в работе по привлечению людей к выполнению нормативов вручил лично глава города Сергей Кравчук. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

- Благодаря совместным усилиями и слаженной работе Хабаровск занимает лидирующие позиции и является локомотивом движения ГТО в регионе. Спасибо всем, кто способствует продвижению здорового образа жизни и физической активности! – Говорит Сергей Кравчук.

Хабаровск принимает активное участие в движении «Готов к труду и обороне». По информации администрации краевой столицы, на сегодняшний день в сдаче нормативов ГТО приняли участие свыше 75 тысяч хабаровчан. Однако знаки отличия получили около 47 тысяч человек.

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