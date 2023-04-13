Мэр Хабаровска наградил активистов движения ГТО
Фото: Администрация Хабаровска
В мэрии Хабаровска состоялось награждение активистов движения ГТО. Благодарности самым активным жителям за высокие показатели в работе по привлечению людей к выполнению нормативов вручил лично глава города Сергей Кравчук. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
- Благодаря совместным усилиями и слаженной работе Хабаровск занимает лидирующие позиции и является локомотивом движения ГТО в регионе. Спасибо всем, кто способствует продвижению здорового образа жизни и физической активности! – Говорит Сергей Кравчук.
Хабаровск принимает активное участие в движении «Готов к труду и обороне». По информации администрации краевой столицы, на сегодняшний день в сдаче нормативов ГТО приняли участие свыше 75 тысяч хабаровчан. Однако знаки отличия получили около 47 тысяч человек.
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