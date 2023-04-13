Хабаровских перевозчиков поймали на сговоре о повышении цен за проезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске управление ФАС признало действия некоторых перевозчиков незаконными и ограничивающими конкуренцию на рынке пассажирских перевозок. Речь идет о маршрутах 82-1 и 82-2, которые возят людей от Ореховой сопки до Комсомольской площади. Перевозчиков поймали на сговоре о повышении цены за проезд.

- Хабаровским УФАС России на постоянной основе проводится мониторинг ценообразования стоимости проезда на общественном транспорте на территории Хабаровского края, в целях принятия мер в пределах полномочий, представленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», - сообщили в хабаровском УФАС.

Перевозчики договорились о единовременном повышении цены за проезд для пассажиров. Ведомство приняло решение привлечь виновных в сговоре к административной ответственности. Размер штрафа составил в общем 80 тысяч рублей. Работа по выявлению других фактов неправомерной деятельности перевозчиков в регионе продолжается.

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