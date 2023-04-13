Врач поликлиники Хабаровска стал победителем Всероссийской олимпиады терапевтов Фото: минздрав Хабаровского края

Хабаровский врач из обычной поликлиники стал участником четвертой Всероссийской олимпиады и занял первое место. Егор Гаврилов трудится в поликлинике №3, в настоящее время он является исполняющим обязанности заместителя главного врача по лечебной работе. Свои навыки он демонстрировал на финале состязания в Москве.

- Егор Гаврилов занял первое место в IV Всероссийской олимпиаде врачей-терапевтов, врачей общей практики и интернистов. Олимпиада состояла из трех этапов, финал проходил в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России, - рассказали в минздраве края.

Два первых этапа были заочными. На первом конкурсанты решали по шесть клинических задач, используя различные методы. А на втором - представляли и защищали проекты, направленные на улучшение оказания первичной медико-санитарной помощи в своем регионе. Третий, очный этап проходил в Москве, за победу сражались 11 молодых терапевтов из разных регионов страны.

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