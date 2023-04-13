Автобусы для дачников запустят в Хабаровском крае в конце апреля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в конце апреля начнут курсировать автобусы для дачников. Возить пассажиров из Хабаровска будут с 24 апреля, а из Комсомольска-на-Амуре – с 29. В этом году в дополнение к круглогодичным перевозкам добавится еще 13 маршрутов. Отъезжать автобусы для дачников будут от Автовокзала, Химфармзавода и Автопарка в Хабаровске, а в Комсомольске - от площади Володарского и от улицы Уральской.

- В ближайшее время завершится проверка состояния дорожной сети и соответствия автобусов требованиям госконтракта. В частности, машины должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и безналичной системой оплаты проезда, - рассказали в минтрансе края.

Оплата за проезд останется такая же, как в прошлом году. На востребованных остановках города и на сайте предприятий транспорта разместят расписание автобусов и телефоны профильных служб. Узнавать о движении автобусов можно будет по телефону 8-965-675-97-23.

Помимо этого, в Хабаровске открывается навигация. Добираться до дач через реку начнут ориентировочно с 29 апреля.

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