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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:45

Маткапитал на образование потратили больше 700 семей Хабаровского края

На это ушло больше 41 миллиона рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Маткапитал на образование потратили больше 700 семей Хабаровского края

Маткапитал на образование потратили больше 700 семей Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае и ЕАО некоторые семьи решили потратить материнский капитал на обучение детей. С начала этого года в Отделении СФР по данным регионам одобрили 757 заявок. На эти цели потратили 41,5 миллиона рублей.

- Обучение детей – одно из популярных направлений использования средств материнского капитала. В 2023 году его выбрали около 17 процентов от общего числа обратившихся за распоряжением средств, - рассказали в Отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, маткапитал можно потратить на детский сад и обучение по дошкольным программам. Распорядиться деньгами в этом случае разрешено сразу после рождения ребенка, на которого сертификат положен. Оплатить основное и дополнительное образование можно после трех лет жизни малыша. К слову, направить средства можно на любого ребенка в семье.

Компания, которая станет получателем средств, должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Также потратить деньги разрешено на содержание, присмотр и уход за ребенком, а еще на проживание и услуги ЖКХ в общежитии во время получения образования. На момент начала учебы ребенку не должно быть больше 25 лет.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на портале Госуслуг. Когда его одобрят, деньги поступят в течение пяти рабочих дней.

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