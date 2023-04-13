Маткапитал на образование потратили больше 700 семей Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае и ЕАО некоторые семьи решили потратить материнский капитал на обучение детей. С начала этого года в Отделении СФР по данным регионам одобрили 757 заявок. На эти цели потратили 41,5 миллиона рублей.

- Обучение детей – одно из популярных направлений использования средств материнского капитала. В 2023 году его выбрали около 17 процентов от общего числа обратившихся за распоряжением средств, - рассказали в Отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, маткапитал можно потратить на детский сад и обучение по дошкольным программам. Распорядиться деньгами в этом случае разрешено сразу после рождения ребенка, на которого сертификат положен. Оплатить основное и дополнительное образование можно после трех лет жизни малыша. К слову, направить средства можно на любого ребенка в семье.

Компания, которая станет получателем средств, должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Также потратить деньги разрешено на содержание, присмотр и уход за ребенком, а еще на проживание и услуги ЖКХ в общежитии во время получения образования. На момент начала учебы ребенку не должно быть больше 25 лет.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на портале Госуслуг. Когда его одобрят, деньги поступят в течение пяти рабочих дней.

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