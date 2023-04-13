«А куда выкидывать?»: рядом с железнодорожным вокзалом в Биробиджане нашли свалку

Свалку на стоянке рядом с железнодорожным вокзалом обнаружили в Биробиджане Фото: Максим Семенов

Мэрия Биробиджана борется с незаконной свалкой на территории автостоянки, что рядом с железнодорожным вокзалом. В конце марта лежащий мусор убрали, а 13 апреля на место выехал мэр. Его взору снова предстала та же картина. Мусора оказалось даже больше.

- Начал разбираться, кто здесь устраивает свалку. Больше всего меня возмутило то, что один из водителей микроавтобуса мне ответил: «А куда мусор выкидывать, если здесь нет урн?» Только там надо ставить не урну, а контейнер. И об этом, в том числе, должны позаботиться владельцы нестационарных объектов и сами автоперевозчики, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Главу города это возмутило: кто-то выходит на субботники, а кто-то создает проблемы. Причем в районе автовокзала картина не лучше. Территория завалена окурками, бутылками, стаканчиками из-под кофе. Кто-то тут и пакеты с мусором оставляет. Здешние торговцы ответственность перекидывают друг на друга.

Подрядчик пообещал навести порядок на территориях в этот же день.

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