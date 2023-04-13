Немаркированную икру на 6,5 миллиона рублей нашли в Магаданской области Фото: Мария КАЮРОВА

Житель села Клепка Магаданской области решил построить незаконный бизнес на продаже красной рыбы и икры. Теперь против него завели уголовное дело: такая продукция должна маркироваться.

С мая по сентябрь прошлого года 53-летний мужчина наловил кеты, горбуши и трески. Из самок добыл икру, все хранил в холодильниках в гаражах на своей даче. Разрешения на рыбалку, к слову, у него не было.

- Более тонны лососевой икры и несколько десятков килограммов замороженной рыбы на общую сумму шесть с половиной миллионов рублей были подготовлены к продаже без нанесения обязательной информации, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Продукцию у мужчины изъяли. Свою вину он признал. Сейчас магаданец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит шесть лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

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