Фестиваль уличного кино вернется в Хабаровск в 2023 году

Определять победителя уличного фестиваля будут зрители. Фото: министерство культуры Хабаровского края

Российский фестиваль, где молодые режиссеры из самых разных регионов страны могут представить свои работы на суд зрителей, вновь пройдет на улицах Хабаровска.

Вместо секретных комиссий оценивать картины будут сотни тысяч зрителей, чьи объективные голоса смогут обеспечить прозрачность отбора достойнейших.

Ежегодный зрительский смотр короткометражных произведений состоится в 2023 году с июня по сентябрь в тысяче городов России, включая столицу Хабаровского края.

В прошлом году фестиваль охватил порядка 1500 площадок России. Картина победителей фестиваля получила более 370 тысяч голосов.

Подробная информация и программа появятся позже на интернет-площадках сообщества.

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