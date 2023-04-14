Дни защиты от экологической опасности стартуют в Хабаровском крае

Более 100 приуроченных к акции мероприятий пройдут в крае до конца июля Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к акции по повышению уровня экологической культуры с уклоном на работу с подрастающим поколением. До конца июля на территории региона пройдет более 100 мероприятий, в числе которых олимпиады по естественным наукам, конференции, фестивали, полевые экологические школы. 2023 год станет первым, когда в перечне краевых мероприятий запланированы эко-спектакли - «Маленький принц» и «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал».

Один из приоритетов акции - популяризация раздельного сбора отходов и их повторной переработки. Основной упор традиционно делается на сборе батареек, пластика и бумаги.

В 2021 году губернатор Михаил Дегтярев внедрил инициативу «Подари ребенку дерево», в рамках которой семьи по случаю рождения ребенка могут посадить дерево в своем населенном пункте. Так, в 2022 году край облагородили 650 саженцами.

- В прошлом году в краевых Днях защиты от экологической опасности приняли участие свыше 220 тысяч человек. Их проведение уже стало доброй традицией, которая отражает стремление многих людей жить в гармонии с природой, - отметил Александр Леонтьев, министр природных ресурсов региона.

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