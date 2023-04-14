К экологической акции присоединится Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края
Дни защиты от экологической опасности начинаются в Хабаровском крае. Это Всероссийская акция, которая проходит с 1996 года. Она призвана повысить уровень экокультуры у подрастающего поколения. До конца июля для школьников пройдут больше 100 мероприятий, среди которых полевые школы и уроки, олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали и выставки.
В этом году впервые в регионе состоятся эко-спектакли «Маленький Принц» в филармонии и «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал» в театре юного зрителя.
Поговорят с детьми также о раздельном сборе и вторичной переработке мусора. Для ребят проведут тематический конкурс рисунка. Запланированы и другие мероприятия, в том числе, уборка берега реки Амур.
- В прошлом году в акции приняли участие больше 220 тысяч человек. Их проведение уже стало доброй традицией, которая отражает стремление многих людей жить в гармонии с природой, – рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов региона.
Подробный план мероприятий размещен на сайте минприроды региона.
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