Производство беспилотников хотят организовать в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Депутат гордумы Александр Мелека рассказал мэру Хабаровска о планах предпринимателей по организации производства ударных беспилотников. Парламентарий выступил на заседании оперштаба по поддержке мобилизованных.

- Сейчас в Хабаровске на 90 процентов готова цифровая модель БПЛА. Понятны ее параметры, характеристики. Это очень серьезное производство, оно требует больших ресурсов. Вся работа проходит во взаимодействии с воинскими подразделениями, - сказал Александр Мелека.

Сергей Кравчук идею поддержал. Он пообещал помочь предпринимателям в вопросах поиска помещения или дополнительного финансирования. По его словам, выпуск беспилотников в Хабаровске очень поможет участникам спецоперации.

Ранее при поддержке администрации в городе удалось реализовать проект по производству хвостового оперения для боеприпасов. Уже передано в воинские части около 1 600 элементов, к передаче готовы еще 1 100 штук, в плане создать еще больше двух тысяч единиц.

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