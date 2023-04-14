Новые ФАПы достраивают в четырех селах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае по нацпроект строят фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас заканчивается работа над четырьмя учреждениями в селах Федоровка, Восход, Марусино и Пушкино.

В первых двух населенных пунктах ФАПы сдадут к концу июля. Каждое учреждение рассчитано на 25 посещений в смену. В Федоровке оно будет работать на газе.

- Основные работы на объекте закончены. Здесь осталось благоустроить территорию, покрыть тротуары и отмостки бетонной брусчаткой. ФАП в селе Восход также планируют сдать летом. Сейчас здесь монтируют приборы электроснабжения, отопления, связи, охранной и пожарной сигнализации, водоснабжения, водоотведения и канализации. Ведется благоустройство прилегающей территории. ФАП очень нужен жителям, так как они за медицинской помощью обращаются в соседнее село. В населенном пункте живут 350 человек, из них 54 ребенка, - рассказал Алексей Дубов, исполняющий обязанности министра строительства края.

В июне планируется сдать пункты в Марусино и Пушкино. Их строят из модульных быстровозводимых конструкций. Они практически готовы, сейчас там расставляют мебель и благоустраивают территорию.

В 2023 году в крае планируется построить 16 объектов здравоохранения. Из них девять ФАПов и семь амбулаторий.

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