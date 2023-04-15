Сергей Кравчук: «В Хабаровске необходимо организовать производство БПЛА»

Администрация готова оказывать всю необходимую помощь в производстве беспилотников Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник провел оперативный штаб по вопросам оказания поддержки гражданам, принимающим участие в СВО. В ходе заседания депутаты хабаровской городской думы рассказали о планах местных предпринимателей по организации производства ударных беспилотников.

Депутат гордумы Александр Мелека рассказал, что на территории города на 90 процентов готова цифровая модель БПЛА, которая разрабатывалась в тесном взаимодействии с воинскими подразделениями.

- Администрация Хабаровска окажет всю необходимую помощь в этом направлении. Если нужно решить вопрос с помещением, дополнительным финансированием – для этого будем работать с бизнесом. В подобном оборудовании действительно есть потребность, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также депутаты поблагодарили главу города за тесное взаимодействие по оказанию поддержки вооруженных сил.

- Мы оказываем всестороннюю помощь на всех уровнях и передаем в воинские части необходимые ресурсы. Сейчас передано более 1600 элементов хвостового оперения для боеприпасов. Произведено и готово к передаче более 1100 штук и стоит в плане по производству свыше 2000, - рассказал Александр Мелека, депутат хабаровской городской думы.