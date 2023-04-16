Особый противопожарный режим установили в 13 муниципальных образованиях Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В 13 муниципальных образованиях Хабаровского края установлен особый противопожарный режим. Эта профилактическая мера введена по поручению губернатора региона для профилактики природных пожаров.

Особый режим означает, что жителям запрещено разжигать костры и проводить любые огневые работы. Это касается Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Бикинского, Ванинского, Амурского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского, Солнечного, Хабаровского и Советско-Гаванского районов. Сейчас на этих территориях сотрудниками МЧС проводятся профилактические рейды.

- Вместе с памятками о требованиях пожарной безопасности специалисты напоминают собственникам земель, что необходимо своевременно очистить свою и прилегающую к ней территорию от сухой растительности и мусора, нельзя разводить костры, готовить пищу открытом огне, проводить отжиг травы, сжигать мусор и пожнившие остатки, ветки в емкостях, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также напомнили, что за нарушение этих правил собственникам грозят штрафы. Физические лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные – от 30 до 60 тысяч, а юридические – от 400 до 800 тысяч рублей. В случае травматизации и гибели людей, причинения пожаром материального ущерба или уничтожения лесного фонда виновникам возгорания грозит уголовная ответственность.

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