Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Пасхой

Власти Хабаровского края поздравили жителей с Пасхой Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, поздравил жителей региона со Светлой Пасхой Христовой. 16 апреля жители отмечают главный православный праздник. Во всех храмах и соборах прошли богослужения, на которых в том числе освящали традиционные блюда: куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

- Как учит нас Русская Православная Церковь и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Воскресение Господа Иисуса Христа – важнейшее событие в истории спасения человеческого рода. В нем самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила христианского послания миру. – обратился к жителям Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что люди смогут преодолеть невзгоды и выстоять перед любыми испытаниями, если в их сердцах будет вера. Он пожелал жителям, чтобы Божья благодать и любовь к другим всегда сохранялась в душе.

Также к жителям Хабаровска обратился Сергей Кравчук, мэр города. Он поздравил жителей с праздником и напомнил о светлых качествах в каждом человеке.

- Доброта, милосердие и любовь – это то, что необходимо всем нам сегодня, чтобы не погрязнуть в отчуждении и жестокости. Пусть во всей вашей жизни будет больше добра и света, а вера никогда не покинет ваших сердец, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска отметил, что пасхальные молитвы и чистые помыслы укрепляют веру людей. Кроме того, это дает каждому духовные силы и мудрость, чтобы достойно пройти все испытания на жизненном пути.

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